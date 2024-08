Alain Delon foi enterrado em sua propriedade no centro da França

A lenda do cinema Alain Delon foi enterrado na tarde de sábado na capela particular de sua propriedade em Douchy, no centro da França, onde o ator morreu no domingo aos 88 anos, disseram à AFP fontes próximas a ele.

Cerca de 50 pessoas compareceram ao funeral do respeitado astro do cinema, que foi realizado a portas fechadas, de acordo com a vontade do falecido.

