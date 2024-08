Alain Delon foi enterrado em cerimônia íntima em sua propriedade no centro da França

A lenda do cinema Alain Delon foi enterrado na tarde deste sábado (24) na capela particular de sua propriedade em Douchy, na região central da França, onde o ator morreu no domingo aos 88 anos de idade.

Algumas horas antes da cerimônia, seus dois filhos, Anthony e Alain Fabien, vieram cumprimentá-los e agradecer pela presença, saindo sob aplausos.

“Foi muito impressionante vê-los”, disse Maxime Ducharme, 28 anos. “Meus pais passaram essa paixão por Delon para mim, eu tinha que estar lá”, acrescentou.

Entre os convidados da cerimônia privada estavam Rosalie van Breemen, ex-mulher do ator e mãe de Anouchka e Alain Fabien, bem como as atrizes francesas Nicole Calfan e Géraldine Danon (afilhada do ator) e Paul Belmondo, filho do antigo rival e amigo de Delon no cinema, Jean Paul Belmondo.