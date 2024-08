Wall Street fecha em alta, entusiasmada com iminência de corte dos juros

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (23), entusiasmada com os iminentes cortes nas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que Wall Street espera há meses.

Sua fala empolgou os mercados. A redução do custo de crédito provocada pelo corte de juros é um incentivo ao consumo em geral e aos investimentos em particular.

"O discurso insistiu no estado do mercado de trabalho e no fato de que os membros do Fed não querem que se deteriore mais, o que abre a porta para um corte [dos juros] em meio ponto" percentual, estimou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

No entanto, os investidores avaliam a hipótese de uma redução de 25 pontos básicos como a perspectiva mais provável, embora 40% dos operadores acreditem que possa ser maior, de meio ponto percentual.

O Fed mantêm suas taxas básicas de juros em uma faixa de 5,25%-5,50%.