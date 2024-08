Ucrânia diz que usou bombas dos EUA em ataque na Rússia e retomou área de Kharkiv

As forças armadas da Ucrânia afirmam que usaram bombas planadoras de alta precisão dos EUA para atacar a região russa de Kursk e que recapturaram algum território na região de Kharkiv, no leste ucraniano, que tem estado sob uma ofensiva da Rússia desde a primavera do Hemisfério Norte.

O comandante da Força Aérea da Ucrânia, tenente-general Mykola Oleschuk, divulgou um vídeo na noite de quinta-feira, 22, que mostra uma base de pelotão russa sendo atingida em Kursk, onde as forças ucranianas lançaram uma incursão surpresa na fronteira em 6 de agosto. Ele disse que o ataque com bombas GBU-39, que foram fornecidas pelos Estados Unidos, resultou em baixas russas e na destruição de equipamentos.

Paralelamente, autoridades russas informaram nesta sexta-feira, 23, que obtiveram algum sucesso em fazer as forças ucranianas recuarem em algumas áreas da região de Kursk. Já a 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia disse que suas forças avançaram quase dois quilômetros quadrados na região de Kharkiv. Não foram divulgados detalhes sobre o momento, a escala e a área da ofensiva, e é difícil prever seu impacto no campo de batalha.