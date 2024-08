Supremo ratifica vitória chavista e veta divulgação de atas eleitorais

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, dominado pelo chavismo, ratificou nesta quinta, 22, a vitória do ditador Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. A decisão foi tomada após a conclusão da perícia técnica solicitada pelo governo. No parecer, o TSJ também proibiu a divulgação das atas eleitorais, que detalham o resultado da votação.

O assessor internacional de Lula, Celso Amorim, disse que o Brasil vai "fazer o possível para evitar um conflito" na Venezuela, segundo o site da revista Carta Capital. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também falou sobre a sentença. "Não há dúvida de que estamos diante de uma ditadura que falsifica eleições", disse.

Ataque

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que organiza as eleições e também é controlado pelo chavismo, proclamou Maduro vencedor com 51,9% dos votos com base em 80% das urnas apuradas. A oposição, liderada por María Corina Machado, reivindicou a vitória do ex-diplomata Edmundo González Urrutia. Os opositores criaram um portal para divulgar as atas às quais tiveram acesso, que mostram uma vitória de González Urrutia, com 67% dos votos.