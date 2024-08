Robert Kennedy Jr suspende campanha e pede voto em Trump

"Já não acredito que eu tenha um caminho realista de vitória eleitoral", disse RFK Jr., durante discurso no Arizona, pedindo a seus apoiadores que votem nele no restante dos estados onde manterá seu nome nas cédulas.

Além disso, o candidato mencionou várias histórias estranhas, como a que tem um verme parasita no cérebro e que deixou um filhote de urso morto no Central Park, em Nova York.

"É um triste final para uma triste história", acrescentou.

A suspensão da campanha de Kennedy acontece um dia depois de Kamala Harris fechar a convenção nacional do Partido Democrata, na qual foi nomeada candidata, com um discurso no qual pediu que "a amargura, o cinismo e as batalhas divisivas do passado" fossem deixadas para trás para abraçar "um novo caminho", faltando dez semanas para as eleições.

bur-cl-sst/erl/dga/rpr/mvv