Prisões após reeleição de Maduro mergulham Venezuela no medo

Ocariz, 53 anos, morava em Coche, bairro humilde no oeste da capital, onde denunciou abusos de poder. Ele foi acusado de "terrorismo, incitação ao ódio e afronta em via pública" e levado para uma prisão de segurança máxima.

A mulher de 65 anos mostra vídeos do momento da prisão: ele de chinelo, camiseta e bermuda, algemado e escoltado por quatro policiais encapuzados, com o som dos protestos dos vizinhos ao fundo.

Os protestos foram rapidamente neutralizados. No primeiro dia, foram mais de 700 prisões e o governo permitiu que canais denunciassem suspeitos no que chamou de "Operação Tun Tun", em referência ao som da batida na porta quando os agentes chegam.

Entre os mais de 2.400 detidos, mais de 100 são adolescentes, que também enfrentam acusações de terrorismo.

Dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora das prisões para buscar notícias de seus familiares. As visitas são limitadas e é raro encontrar um advogado particular, logo a maioria acaba com defensores públicos.