Ordens de evacuação israelenses criam caos e angústia em Gaza

"Saia imediatamente, o Exército israelense atuará com força contra os terroristas". As ordens de evacuação quase diárias do Exército de Israel geram caos e angústia na Faixa de Gaza.

Cansados de ir e vir de um lugar para outro, em um território destruído pelos bombardeios israelenses, os palestinos deslocados não querem mais se mover, já que, como diz a ONU, "nenhum lugar é seguro".

Durante as primeiras três semanas de agosto, o Exército israelense emitiu 11 ordens de evacuação, que são entregues através de panfletos distribuídos por avião, SMS ou redes sociais.