Oito civis são mortos por bombardeios russos em regiões da Ucrânia

Oito civis morreram por bombardeios russos em quatro regiões no leste e sul da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas nesta sexta-feira (23).

Segundo as autoridades locais, duas pessoas morreram na região de Sumy, situada no nordeste da Ucrânia e fronteiriça com a região russa de Kursk, onde as forças de Kiev empreendem uma ofensiva há mais de duas semanas.

Quatro civis ficaram feridos na mesma região, indicou a polícia ucraniana em sua página na web.