'Não fiz nada de errado', diz Sinner sobre teste antidoping positivo

O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, defendeu sua inocência nesta sexta-feira (23) em relação ao caso dos dois testes antidoping realizados em março que deram positivo e reconheceu que se sente "aliviado" após sua absolvição.

"Na minha mente eu sei que não fiz nada de errado", declarou Sinner em entrevista coletiva antes do US Open, que começa na próxima segunda-feira, em Nova York.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta foi a primeira aparição pública do jogador desde que ele foi absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) no caso dos testes que apontaram a presença do anabolizante clostebol, uma decisão que gerou críticas de outros tenistas.