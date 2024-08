México reclama de interferência dos EUA após embaixador americano criticar reforma judicial

O México anunciou nesta sexta, 23, que está enviando uma nota diplomática protestando contra a suposta interferência dos EUA depois que o embaixador americano no país latino-americano, Ken Salazar, criticou abertamente uma proposta de reforma judicial mexicana que faria todos os juízes concorrerem a eleições.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, chamou os comentários de "desrespeitosos à nossa soberania nacional" e alegou que interferiram nos assuntos domésticos do México, acrescentando: "Espero que isso não aconteça novamente".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Salazar disse que as mudanças propostas representam um "risco" para a democracia do México e que elas ameaçam "o relacionamento comercial histórico" entre os dois países. Críticos temem que as mudanças constitucionais sejam uma tentativa de López Obrador de enfraquecer a independência do judiciário.