México critica EUA, em nota diplomática, por 'interferência' em reforma judicial

O México enviou uma nota diplomática aos Estados Unidos para protestar contra a "declaração ingerente" do seu embaixador Ken Salazar em relação à reforma judicial que está sendo discutida no país, informou nesta sexta-feira(23) o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Na quinta-feira, o diplomata afirmou em coletiva de imprensa que a polêmica iniciativa de eleger juízes por voto popular "ameaça" a relação comercial entre os dois países, considerando-a um "risco" para a democracia mexicana.

"A declaração do embaixador (...) representa uma ação inaceitável de ingerência, contraria a soberania do México e não reflete o grau de respeito mútuo que caracteriza as relações entre os nossos governos", diz a nota lida pelo presidente em sua conferência de imprensa matinal.