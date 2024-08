Islândia: vulcão entra em erupção pela sexta vez desde dezembro

Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção pela sexta vez desde dezembro na quinta-feira, 22. De acordo com o jornal The Guardian, a lava está sendo expelida por uma nova fissura, que se abriu após uma série de terremotos na península de Reykjanes. O sistema vulcânico na região não tem uma cratera central, mas abre fendas no solo quando entra em atividade.

Segundo meteorologistas, a força da erupção diminuiu desde o seu pico na noite de quinta-feira, 22, e, mesmo sem ter atingido o equilíbrio, não apresenta uma ameaça à população. Voos continuam chegando e partindo do País e todos os serviços funcionam normalmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A erupção não pegou os islandeses de surpresa e era considerada provável há semanas. Na segunda-feira, 19, especialistas apontaram um aumento de pressão e acúmulo de magma sob o campo geotérmico de Svartsengi, onde fica localizada uma central elétrica. A usina foi evacuada depois da primeira erupção, em dezembro, e funciona em grande parte sendo operada de forma remota.