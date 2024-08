Inter e Milan buscam primeira vitória no Campeonato Italiano

Depois de tropeçarem na primeira rodada, Inter de Milão e Milan buscam a primeira vitória no Campeonato Italiano neste fim de semana.

A Inter, atual campeã, teve um empate com sabor amargo com o Genoa (2 a 2), depois de conseguir uma virada, mas sofrer um gol nos acréscimos do segundo tempo.

Neste sábado, os 'nerazzurri' recebem o Lecce no estádio Giuseppe Meazza e têm boas chances de vitória contra uma equipe que terminou a primeira rodada como lanterna, após sofrer uma goleada por 4 a 0 diante da Atalanta.