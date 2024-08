EUA anuncia mais sanções contra defesa russa

"A Rússia tornou sua economia uma ferramenta a serviço do complexo militar-industrial do Kremlin", disse o sub-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em um comunicado.

As medidas anunciadas por três departamentos, o do Tesouro, de Estado e de Comércio, se somam a outras sanções impostas à Rússia por ter invadido a Ucrânia.

"As ações do Tesouro de hoje continuam implementando os compromissos assumidos pelo presidente (Joe) Biden e seus homólogos do G7 para interromper as redes de suprimento e os canais de pagamento da base militar-industrial da Rússia", acrescentou.

As sanções apontam para quase 400 pessoas e entidades "cujos produtos e serviços permitem à Rússia sustentar seu esforço bélico e evadir as sanções", segundo um comunicado.

Entre os sancionados estão 60 empresas de defesa e tecnologia com sede na Rússia "fundamentais para a sustentação e desenvolvimento da indústria de defesa da Rússia", acrescentou o Tesouro.