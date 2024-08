Espanha insiste na publicação completa das atas de eleições na Venezuela

A Espanha solicitou nesta sexta-feira que as atas das eleições presidenciais na Venezuela de 28 de julho sejam publicada de forma "completa e verificável" para reconhecer seus resultados, um dia após o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano aprovar a vitória do presidente Nicolás Maduro.

"Para reconhecer os resultados das eleições presidenciais na Venezuela, é fundamental que as atas com os resultados da votação sejam publicadas de forma completa e verificável, para que haja total transparência", afirmaram fontes oficiais do Ministério das Relações Exteriores do governo do socialista Pedro Sánchez.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Enquanto isso não acontecer, não podemos reconhecer o resultado das eleições", insistiram estas fontes, prometendo que o governo espanhol continuará "trabalhando para que seja respeitada a vontade democrática do povo da Venezuela" com seus aliados europeus e latino-americanos.