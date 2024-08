Enxurrada de informações falsas sobre a mpox após alerta da OMS

Isto é falso, para começar porque a mpox, ou varíola dos macacos, identificada na década de 1970 em uma criança na atual República Democrática do Congo (RDC, antigo Zaire), é muito mais antiga do que as vacinas contra a covid.

O vírus é transmitido pelo contato com o fluido infectado das bolhas do paciente, lembra o médico Antoine Gessain, especialista na doença do Instituto Pasteur, na França.

As crianças podem ser infectadas "através do contato com a pele" de outra pessoa e, no caso da epidemia de mpox na República Democrática do Congo, no final de 2023, a doença se espalhou através de heterossexuais com múltiplos parceiros, lembra o dr. Gessain.

- Não existe um tratamento milagroso

Uma tese de conspiração muito repetida no YouTube e no Facebook afirma que existe um medicamento japonês muito eficaz contra a mpox, chamado Tranilast, mas que nunca será comercializado porque é muito barato.