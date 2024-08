Emirados se torna o segundo país a aceitar um embaixador do governo talibã afegão

Os Emirados Árabes Unidos aceitaram as credenciais de um embaixador do governo talibã do Afeganistão, informaram fontes oficiais do país, o segundo a fazê-lo depois da China.

"O mundo reconhece os desafios que o Afeganistão enfrentou nos últimos anos", disse uma autoridade dos Emirados em um comunicado enviado à AFP na quinta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A decisão de aceitar as credenciais do embaixador afegão reafirma nossa determinação em contribuir para a construção de pontes para ajudar o povo afegão", acrescentou.