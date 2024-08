Dez países latino-americanos e EUA rejeitam validação da vitória de Maduro na Venezuela

Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai rejeitaram, nesta sexta-feira (23), a decisão da Justiça venezuelana de validar a vitória eleitoral do presidente Nicolás Maduro, segundo um comunicado conjunto divulgado em Quito.

"Rejeitamos categoricamente o anúncio do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, que indicou ter concluído uma suposta verificação dos resultados do processo eleitoral de 28 de julho, emitido pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e que pretende validar os resultados sem apoio do órgão eleitoral", expressaram os países.

