Cuba enfrenta nova onda de apagões

Os temidos e longos apagões voltam a afetar os cubanos, especialmente no interior do país, devido a avarias em cinco das oito usinas termelétricas da ilha, informou a estatal Unión Eléctrica (UNE) nesta sexta-feira (23).

"Para o dia de hoje, haverá 2.175 megawatts de disponibilidade para o horário de demanda máxima de 3.350 megawatts" no país, disse à TV estatal Lázaro Guerra, diretor-geral de eletricidade do Ministério de Minas e Energia.

Com temperaturas de até 35°C, os moradores de cidades como Matanzas, capital da província de mesmo nome e vizinha a Havana, passam mais horas do dia sem luz do que com.