Com gol nos acréscimos, Leverkusen vence Mönchengladbach na abertura do Alemão

Antes, o Leverkusen havia aberto 2 a 0 de vantagem marcando com Granit Xhaka (12') e o próprio Wirtz (39'). Mas o 'Gladbach', que jogava em casa, reagiu no segundo tempo e buscou o empate por meio de Nico Elvedi (59') e Tim Kleindienst (85').

Com o resultado de hoje, o time chega a 35 jogos seguidos sem perder na Bundesliga e se aproxima do recorde do Bayern de Munique, que entre as temporadas 2012/2013 e 2013/2014 emendou uma série invicta de 53 jogos.

A segunda maior invencibilidade do futebol alemão é do Hamburgo, hoje na segunda divisão, que ficou 36 jogos sem perder entre 1982 e 1983.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: