Com Estêvão como novidade, Dorival convoca Seleção para jogos das Eliminatórias

O jovem atacante de 17 anos Estêvão, do Palmeiras, é a grande novidade na lista de convocados da Seleção Brasileira divulgada nesta sexta-feira (23) pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, no início de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Além de Estêvão, que já está negociado com o Chelsea, a grande revelação deste ano no Campeonato Brasileiro, o atacante Luiz Henrique (23 anos), do Botafogo, é outro nome que foi chamado pela primeira vez para defender a Seleção.

Em relação ao grupo que disputou a Copa América, Dorival incluiu outros três jogadores que atuam no futebol brasileiro: os meio-campistas André (Fluminense) e Gerson (Flamengo) e o atacante Pedro (Flamengo).