Autoridade eleitoral confirma ampla maioria legislativa para situação no México

A autoridade eleitoral do México confirmou nesta sexta-feira (23) que o partido de governo Morena (esquerda) e seus aliados terão ampla maioria no próximo Congresso bicameral, o que abre as portas para a aprovação das reformas constitucionais promovidas pela situação.

Na Câmara dos Deputados, a coalizão liderada pelo partido do presidente Andrés Manuel López Obrador terá 364 de 500 cadeiras. Com isso, soma mais que os dois terços necessários para modificar a Carta Magna.

No Senado, o Morena e seus aliados terão 83 de 128 assentos, três a menos que os necessários para aprovar reformas constitucionais.