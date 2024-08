Atentado mata 12 policiais no Paquistão

Um ataque de um grupo criminoso com lançadores de foguetes contra veículos da polícia na quinta-feira no Paquistão matou 12 agentes das forças de segurança, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira.

Dois veículos que transportavam pelo menos 22 policiais foram atacados na quinta-feira no distrito de Rahim Yar Khan, na província de Punjab, centro-leste do país.

O ataque também deixou oito feridos, informou o porta-voz da polícia, Saif Ali Wains.