Ataque de rebeldes do Iêmen a petroleiro provocou 3 incêndios, diz agência britânica

O ataque dos rebeldes huthis do Iêmen contra um petroleiro no Mar Vermelho na quarta-feira provocou três incêndios no navio, cuja tripulação havia sido evacuada, indicou a agência britânica de segurança marítima UKMTO nesta sexta-feira (23).

A UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), dirigida pela Marinha Real, declarou que "recebeu um relatório que indica que três incêndios foram observados" no petroleiro grego "Sounion", que foi alvo de três projéteis a oeste do porto de Hodeidah, no Iêmen, na quarta-feira.

O barco "parece que está à deriva", acrescentou a agência britânica.