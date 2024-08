Ataque a faca deixa 3 mortos e 4 gravemente feridos durante festival na Alemanha

Três pessoas morreram e pelo menos quatro ficaram gravemente feridas em um ataque a faca nesta sexta-feira, 23, durante um festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha.

Testemunhas alertaram a polícia pouco depois das 21h30 sobre um agressor desconhecido que feriu várias pessoas com uma faca em uma praça central, a Fronhof. A polícia informou que o agressor estava foragido e que até o momento tinha poucas informações sobre o autor do crime.

Um dos organizadores do festival, Philipp Müller, subiu ao palco e pediu aos participantes que "saiam com calma; por favor, fiquem atentos, porque infelizmente o agressor ainda não foi capturado." Ele disse que muitas pessoas haviam sido feridas por "um homem armado com faca".