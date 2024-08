Alemanha: base aérea da Otan reforça segurança devido a 'ameaça potencial'

A segurança de uma base aérea da Otan na cidade de Geilenkirchen, no oeste da Alemanha, foi reforçada na quinta-feira, 22, depois que o serviço de inteligência apontou para uma "ameaça potencial". Todos os funcionários não essenciais às missões foram enviados para casa como precaução, disse a Otan em uma publicação no X, antigo Twitter. "A segurança de nosso pessoal é nossa principal prioridade. As operações continuam conforme planejado", diz. A natureza da ameaça potencial não foi informada.

Segundo a AFP, a Otan opera sua base aérea em Geilenkirchen, perto da fronteira com a Holanda, desde 1980. É ali onde as aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aéreo (AWACS) da aliança estão baseadas.

Em uma nova publicação no X, nesta sexta-feira, 23, a Otan afirmou que o nível de segurança havia retornado ao seu nível anterior. A aliança afirmou que o aumento "temporário" do nível de segurança foi "uma medida de precaução para reduzir o risco potencial para nossa organização e nosso pessoal". "Todas as operações programadas estão ocorrendo conforme o planejado", diz o texto.