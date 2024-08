US Open pode ter duelo entre Sinner e Alcaraz na semifinal

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão do Aberto da Austrália este ano, pode enfrentar o número 3, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon, na semifinal do US Open, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira (22) para definir o chaveamento do último Grand Slam do ano.

A outra semifinal pode colocar frente a frente o sérvio Novak Djokovic (N.2), campeão olímpico em Paris e em busca do recorde de 25 títulos de 'Major', e o alemão Alexander Zverev (N.4), finalista em Flushing Meadows em 2020, ou o norueguês Casper Ruud (N.8), finalista em 2022.

Antes de seu provável duelo com Alcaraz, Sinner pode encarar nas quartas de final o russo Daniil Medvedev (N.5), campeão do US Open em 2021 e vice em 2019 e 2023.