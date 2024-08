Tripulação do petroleiro grego atacado na costa do Iêmen é evacuada

A missão da União Europeia no Mar Vermelho disse, nesta quinta-feira (22) que retirou a tripulação de um petroleiro grego atacado no dia anterior na costa do Iêmen, e alertou sobre o “risco ambiental” representado pela embarcação abandonada.

"A tripulação do 'MV Sounion' foi resgatada e está sendo encaminhada para Djibouti, o porto seguro mais perto", disse a missão Aspides, estabelecida na área para proteger a navegação comercial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O barco foi atingido na quarta-feira, em frente ao porto de Hodeida, no oeste de Iêmen por três projéteis, causando um incêndio a bordo e afetando sua navegabilidade, de acordo com a agência de segurança marítima britânica UKMTO.