Supremo Tribunal da Venezuela valida reeleição de Maduro após denúncias de fraude

Uma missão independente das Nações Unidas para avaliar a situação dos direitos humanos na Venezuela questionou a "falta de independência e imparcialidade do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que desempenharam um papel dentro da máquina repressiva do Estado", de acordo com uma mensagem divulgada no X pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Machado agradeceu "esta posição firme e inequívoca", afirmando que "não há manobra que possa conceder um pingo de legitimidade a Nicolás Maduro".

"Não é mais do que uma tentativa grosseira de encobrir judicialmente a fraude", reagiu Juanita Goebertus, diretora regional da Human Rights Watch, no X.