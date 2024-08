Sem vencer há 4 corridas, Verstappen quer reencontrar vitória em casa, no GP da Holanda

Depois de ficar quatro corridas sem vencer antes das férias de meio de ano, o atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), quer reencontrar a vitória no Grande Prêmio da Holanda, a 15ª das 24 etapas da temporada.

Diante dos milhares de torcedores do 'exército laranja' que estarão nas arquibancadas do circuito de Zandvoort, o holandês tentará permanecer invicto correndo em casa, em um traçado no qual conseguiu três poles consecutivas e três vitórias em suas participações anteriores.

Mas a tarefa não será fácil para 'Mad Max', que apesar de não subir no degrau mais alto do pódio nas últimas quatro etapas, dominou a primeira parte da temporada.