Segundo maior diamante do mundo é descoberto em Botsuana

Botsuana é o principal produtor de diamantes da África e, segundo seu governo e vários especialistas, acredita-se que este seja o segundo maior diamante já encontrado no planeta.

A pedra preciosa, encontrada na mina de Karowe, no nordeste do país, é "um dos maiores diamantes brutos já descobertos", afirmou a empresa em um comunicado.

Um diamante de tamanho excepcional, o segundo maior do mundo, com 2.492 quilates e que cabe na palma da mão, foi encontrado em uma mina em Botsuana, anunciou a companhia de mineração canadense Lucara nesta quinta-feira (22).

Em quilates, não está muito distante do maior diamante conhecido no mundo, o "Cullinan", de mais de 3.100 quilates, encontrado na África do Sul em 1905.

"Estamos em êxtase com a recuperação deste diamante extraordinário de 2.492 quilates", disse o CEO da Lucara, William Lamb.

A mineradora ainda não forneceu à imprensa o valor da pedra e nem sua qualidade, no entanto, deve fazê-lo à tarde. O presidente Mokgweetsi Masisi também participará da reunião em Gaborone, a capital do país.