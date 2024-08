Salão mundial de jogos Gamescom reúne milhares de pessoas na Alemanha

Os apaixonados poderão experimentar títulos originais como "Star Wars Outlaws", da Ubisoft, com lançamento previsto para 30 de agosto, e "Dragon Ball Sparking! Zero" da Bandai Namco, muito esperado pelos seguidores da saga, antes de seu lançamento em 8 de outubro.

Milhares de jogadores reúnem-se até domingo em Colônia, Alemanha, para o salão europeu anual da Gamescom, onde colocarão à prova as superproduções que serão lançadas até o fim do ano, apesar da ausência dos gigantes japoneses Nintendo e Sony.

"Após o forte crescimento do ano passado, esperamos marcar novos recordes para a Gamescom, com ainda mais expositores e uma maior participação internacional", declarou em julho Tim Endres, seu diretor.

Também é a primeira edição do salão alemão desde o anúncio do encerramento definitivo do E3 de Los Angeles, seu concorrente americano, que não sobreviveu aos cancelamentos da pandemia.

Depois de um 2023 cheio de novidades, animado por sucessos como "Hogwarts Legacy" e "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", e à espera do gigante "Grand Theft Auto VI" previsto para o ano que vem, 2024 mostrou-se muito mais tímido em termos de títulos de destaque.

Mas o fim do ano anuncia-se mais emocionante para os jogadores, com a chegada de "Assassin's Creed Shadows" da Ubisoft, em 15 de novembro, e "Indiana Jones and the Ancient Circle", do estúdio Machinegames, em 9 de dezembro.