Rússia abate 45 drones da Ucrânia em ataque contra Moscou

As defesas aéreas da Rússia abateram nesta quarta, 21, drones ucranianos em um raro ataque contra Moscou e seus arredores. Além da capital, as regiões de Briansk, Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, e Kaluga, a sudoeste da capital, também foram afetadas pelos bombardeios.

"Esta é uma das maiores tentativas já registradas de bombardear Moscou com drones", disse o prefeito da capital, Serguei Sobianin, em sua conta no Telegram. Segundo ele, a ação não deixou vítimas ou danos materiais.

Ataques contra a capital russa são raros. Em maio, o Kremlin afirmou ter abatido um drone nos arredores de Moscou, provocando a interrupção das operações nos dois principais aeroportos da cidade durante uma hora. Um ano antes, em maio de 2023, dois drones foram destruídos pelas defesas aéreas quando sobrevoavam o Kremlin.