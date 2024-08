PSG e Olympique jogam em casa no Francês; Lyon precisa reagir

O Lyon terá que levantar a cabeça depois da dura derrota para o Rennes (3 a 0), mas não terá vida fácil diante do Monaco no principal confronto da 2ª rodada do Campeonato Francês, na qual Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam em casa depois de estrearem como visitantes.

O Lyon do técnico Pierre Sage, que encara a nova temporada com ambição depois da arrancada na reta final da última Ligue 1, vai a campo diante de sua torcida com o objetivo de virar a página após o revés na primeira rodada.

Mas os monegascos não são o adversário ideal para sair da crise, embora o time do Principado não tenha brilhado contra o Saint-Etienne (vitória 1 a 0).