Presidente do Milan desmente rumores sobre Rafael Leão no Barcelona

Em entrevista no centro de treinamento do clube lombardo, Furlani declarou que a chance de Leão deixar o 'rossonero' é "zero".

O presidente do Milan, Giorgio Furlani, desmentiu nesta quinta-feira (22) os rumores sobre uma possível transferência do atacante português Rafael Leão para o Barcelona.

Rafael Leão tem contrato com o Milan até 2028. Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona está interessado no jogador.

Na primeira rodada do Campeonato Italiano, disputada no último fim de semana, o Milan empatou em 2 a 2 com o Torino. No próximo sábado, o time vai enfrentar o Parma fora de casa.

td/dmc/jld/hpa/dr/ol/cb/yr