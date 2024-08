Petróleo volta a subir após dias em baixa

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (22), graças a compras técnicas a baixo preço, depois de vários dias de queda.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, subiu 1,54%, para 77,22 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento no mesmo mês, avançou 1,50%, a 73,01 dólares.

Para Phil Flynn, da firma de serviços financeiros Price Futures Group, o petróleo viu-se estimulado por fatores técnicos ao encontrar um piso depois que o WTI alcançou na quarta-feira seu valor mínimo em seis meses.