Panamá deportará migrantes equatorianos detidos em Darién

O Panamá deportará, nos próximos dias, migrantes equatorianos que entraram no país pela selva de Darién, no marco de um acordo com os Estados Unidos, informou o presidente José Raúl Mulino nesta quinta-feira (22).

O Panamá deportou na terça-feira em voo fretado 29 colombianos com antecedentes criminais que também entraram no país por Darién, a selva inóspita na fronteira entre Colômbia e o Panamá convertida em corredor para migrantes com destino aos Estados Unidos, ao aplicar pela primeira vez o acordo com Washington.

"O próximo voo será para o Equador", porque "a segunda nacionalidade com mais pessoas lá [em Darién] é a equatoriana", disse Mulino na sua coletiva de imprensa semanal, sem especificar o dia ou o número de pessoas que serão deportadas ou se elas têm antecedentes criminais.