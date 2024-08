Malha ferroviária tem paralisação no Canadá devido a conflito trabalhista

A rede ferroviária de mercadorias do Canadá ficou paralisada nesta quinta-feira (22) devido à greve de quase 10 mil trabalhadores após o fracasso das negociações trabalhistas com as duas empresas do setor no país, informaram fontes sindicais.

"Apesar de meses de negociações de boa fé (...) as partes estão muito distantes. CN (Canadien National) e CPKC (Canadien Pacific Kansas City) começaram a interromper as atividades", anunciou em comunicado o sindicato Teamsters Canada (TCRC), que representa cerca de 10.000 trabalhadores.

As partes haviam delimitado até 00h01 locais (02h01 em Brasília) para chegar a um acordo antes da paralisação das atividades ou "lock-out", o fechamento temporário de uma empresa decidido pelos sindicatos em resposta a um conflito trabalhista.