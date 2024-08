Luta climática requer política integral, conclui estudo

"Os pesquisadores mostram que proibir as centrais elétricas de carvão ou os motores de combustão interna não resulta em reduções significativas das emissões quando se aplica de forma isolada", explica o Instituto de Potsdam para a Pesquisa do Impacto Climático (PIK, na sigla em alemão), que dirigiu este trabalho junto com o Instituto de Pesquisa Mercator (MCC, na sigla em inglês) de Berlim.

"Os casos eficientes apenas surgem com um conjunto de impostos e incentivos tributários, combinados com um pacote de políticas bem desenhadas, como no Reino Unido para a produção elétrica de carvão ou na Noruega para os automóveis", acrescentam os pesquisadores em seu comunicado.

No caso do declínio do carvão britânico, os pesquisadores identificam uma clara ruptura em 2014-2015, após a introdução de um preço mínimo do carbono em 2013.