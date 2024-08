Lula conversa com Bill Clinton e o parabeniza por discurso na convenção Democrata nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quinta-feira, 22, com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. No telefonema, o petista parabenizou o ex-presidente pelo discurso feito na convenção do Partido Democrata, que ocorreu na quarta-feira, 21, "destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo".

As informações foram divulgadas pelo Palácio do Planalto. O telefonema ocorreu às 16h e durou cerca de 35 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clinton é considerado uma importante liderança do Democrata e, ontem, reforçou o apoio à vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial dos Estados Unidos. Citando desafios da administração do atual presidente Joe Biden, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, Clinton afirmou que o presidente fez algo muito difícil para um político: "Ele voluntariamente desistiu do poder".