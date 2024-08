Kamala Harris chega à Convenção Democrata para aceitar a candidatura à Casa Branca

Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, chegará nesta quinta-feira (22) à Convenção Nacional Democrata, em Chicago, para aceitar o maior desafio da sua carreira: a candidatura à Casa Branca.

Harris, 59 anos, terá uma noite de glória no United Center, ginásio do Chicago Bulls e do Chicago Blackahawks, aplaudida pelos quase 5.000 delegados que oficializaram na terça-feira o nome dela como aspirante do partido na acirrada disputa eleitoral contra o republicano Donald Trump.

A advogada entrou na corrida presidencial há quase um mês, quando o presidente Joe Biden, isolado por seu partido e pressionado pelos questionamentos sobre sua capacidade de governar aos 81 anos, desistiu da reeleição.