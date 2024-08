Hamilton comemora possível retorno da F1 à África

"Acho que ter um GP lá mostraria como o lugar é incrível e pode ajudar a levar o turismo e coisas boas", acrescentou.

Hamilton contou aos jornalistas que colaborou nas negociações com autoridades de Ruanda ("um dos lugares favoritos onde já estive) e África do Sul.

A África não recebe uma corrida de F1 desde o GP da África do Sul de 1993, mas o chefe-executivo da principal categoria do automobilismo, Stefano Domenicali, planeja se reunir com representantes de Ruanda, que fizeram uma proposta "séria".