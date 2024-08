Grupo ambientalista processa governo da Finlândia por omissão climática

Um grupo de organizações ambientalistas e de direitos humanos anunciou nesta quinta-feira que processou o governo da Finlândia por violar a legislação de proteção ao meio ambiente ao não tomar medidas adequadas para cumprir seus objetivos climáticos.

As seis organizações afirmaram em um comunicado que a Finlândia adotou em 2022 "um dos principais objetivos climáticos de emissões líquidas zero entre as nações industrializadas, comprometendo-se a alcançar a neutralidade até 2035 e emissões líquidas negativas a partir de então".

Na ação apresentada ao Tribunal Supremo Administrativo da Finlândia, os grupos alegaram que a "falta de ação climática adequada" por parte do governo de direita da Finlândia viola a lei do país sobre o clima.