Floyd Mayweather vai enfrentar John Gotti na Cidade do México

Com o olhar fixo como antigamente, o ex-campeão mundial de boxe Floyd Mayweather desafiou nesta quarta-feira (21) John Gotti III, a quem enfrentará numa luta de exibição no próximo sábado, na Cidade do México.

"É sempre uma questão de competir (...). Sou boxeador até o dia de minha morte", disse Mayweather, que se aposentou dos ringues em 2017, em entrevista coletiva.

"Ele ainda está em forma aos 47 anos", admitiu o seu adversário, neto de John Gotti, chefe de uma família mafiosa que morreu na prisão em 2002.