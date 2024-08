Explosão em fábrica no sudeste da Índia deixa 17 mortos

Uma explosão em uma fábrica farmacêutica na Índia deixou pelo menos 17 mortos e 34 pessoas com queimaduras, informou a polícia.

O jornal local The Hindu indicou que a força da explosão deixou vários corpos despedaçados na fábrica localizada no distrito de Anakapalli, no estado de Andhra Pradesh, sudeste do país.

O comandante da polícia local, M. Deepika, confirmou o balanço de mortos e feridos à AFP e declarou que não há ninguém preso no local.