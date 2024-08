Esquiar em Madri no verão, com 34°C do lado de fora

Eles tiram os chinelos e vestem os macacões de esqui, amarram os ganchos das botas e colocam as luvas. Faz mais de 30 graus naquela tarde em Madri, mas os clientes da estação de esqui coberta Snozone ignoram o calor do verão... e os problemas ambientais.

Uma brisa gelada toma conta dos visitantes assim que eles entram no saguão. Atrás do urso polar na entrada, racks de esqui, tapetes antiderrapantes e armários com fechadura transportam os visitantes para outro mundo.

Em Arroyomolinos, cerca de vinte quilômetros ao sul de Madri, o shopping center Xanadú abriga o “Snozone” desde 2003: uma pista de 18.000 m2 e 250 metros de comprimento coberta com neve artificial e aberta 365 dias por ano, das 10h às 22h.