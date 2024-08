Esperança de trégua diminui em Gaza, onde Israel intensifica sua ofensiva

O presidente americano, Joe Biden, insistiu na quarta-feira na urgência de um cessar-fogo em Gaza e na libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas, durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo a Casa Branca.

Um novo ciclo de negociações entre Israel e mediadores dos EUA, Catar e Egito deve começar esta semana no Cairo, embora ainda não tenha sido confirmado após mais de 10 meses de guerra.

As esperanças de um cessar-fogo em Gaza, onde o Exército israelense intensificou suas operações nesta quinta-feira (22), diminuem, apesar da pressão dos Estados Unidos sobre Israel e Hamas para que alcancem um acordo.

O gabinete de Netanyahu insiste em alcançar "todos os objetivos da guerra" e que isso requer "garantir a fronteira sul" do território palestino com o Egito.

Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel desde o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro, que desencadeou uma implacável ofensiva militar na Faixa de Gaza.

O Hamas, que governa Gaza desde 2007, rejeita a manutenção de tropas israelenses neste setor do território e acusa o governo dos Estados Unidos de incluir esta condição na proposta mais recente de trégua, anunciada na semana passada, cujos detalhes não foram divulgados.

Em uma segunda fase, o plano prevê uma retirada total de Israel do território palestino.

O movimento islamista exige a aplicação do plano anunciado em 31 de maio por Biden, com uma trégua de seis semanas, a retirada de Israel das áreas densamente povoadas e a libertação de reféns.

O Exército israelense intensificou as operações no sul da Faixa, especialmente em Rafah e Khan Yunis, e em Deir al Balah, no centro.

"Dezenas de locais com infraestrutura terrorista" foram desmantelados e "mais de 50 terroristas" foram eliminados”, anunciou.

Também ocorreram bombardeios nos campos de Nuseirat e Maghazi, no centro, segundo a Defesa Civil de Gaza, e confrontos no sul da Cidade de Gaza, norte do território.