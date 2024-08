Boric acusa Supremo da Venezuela de 'consolidar fraude' de Maduro

Apenas no Chile há cerca de 530 mil venezuelanos, parte dos quase 8 milhões que fugiram da crise em seu país.

Por sua vez, o chanceler venezuelano Yván Gil reagiu com ataques a Boric. "Uma peça comprada pelos Estados Unidos, covarde e arrastada". "Boric passa de motivo de chacota de um continente a peão mais submisso do imperialismo norte-americano", escreveu o ministro em seu canal no aplicativo Telegram. "Quanta falta faz no Chile um Salvador Allende!", acrescentou.

"O adjetivo quando não dá vida, mata", escreveu Boric em sua publicação, citando o poeta chileno Vicente Huidobro, "e eles assassinaram a palavra democracia".