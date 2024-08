Autoridades italianas recuperam corpo do britânico Mike Lynch após naufrágio na Sicília

O último corpo recuperado nesta quinta-feira (22) nos destroços do iate que naufragou na costa da Sicília é o do magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch, informou a imprensa italiana.

Os mergulhadores continuam procurando a última pessoa considerada desaparecida após o naufrágio de segunda-feira. Cinco corpos foram encontrados entre quarta e quinta-feira.

